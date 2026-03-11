Автомобиль сбил двух пешеходов на Аэропортовском шоссе

Вечером накануне в столичном Сабунчинском районе, на Аэропортовском шоссе, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были сбиты два пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом распространил информацию Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел.

Сообщается, что одного из пострадавших пешеходов поместили в такси и с учетом его состояния, а также возникшей в час пик транспортной пробки, при оперативном сопровождении сотрудников дорожной полиции доставили в Сабунчинский медицинский центр.

Отмечается, что ДТП с наездом на пешеходов чаще всего фиксируются вблизи пешеходных переходов. Наиболее опасно то, что часть пешеходов на дорогах с высокой скоростью и интенсивным движением исходит из того, что "автомобили остановятся и пропустят", из-за чего они нередко становятся жертвами аварий или получают тяжелые травмы.

Если пешеходы переходят дорогу невнимательно и не пользуются пешеходными переходами, последствия могут быть тяжелыми. В связи с этим участники дорожного движения должны соблюдать правила и относиться к этому вопросу со всей серьезностью.