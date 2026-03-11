В Сальянском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла на участке магистрали Алят-Астара, проходящем через территорию села Шорсулу.

По предварительным данным, автомобиль марки KIA внезапно потерял управление и перевернулся на обочине дороги.

В результате ДТП житель Горанбойского района Бабаев Намаз Гурбан оглу, 1994 года рождения, погиб на месте. Пострадавший Нахид Оруджсой, 2007 года рождения, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Центральную районную больницу Сальяна. После оказания первой медицинской помощи, в связи с тяжелым состоянием, его направили в одну из больниц Баку.

По факту происшествия проводится расследование.