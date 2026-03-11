В Гяндже обнаружили героин стоимостью 1,6 млн манатов - ВИДЕО
Сотрудники Главного управления полиции города Гянджа провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В ходе мероприятия был задержан 33-летний Адиль Адилов, подозреваемый в наркокурьерстве.
Как сообщили Day.Az в МВД, в находившейся при нем спортивной сумке было обнаружено 27 кг 475 г героина, обладающего сильным наркотическим воздействием.
Задержанный в своих показаниях сообщил, что получил наркотики через гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием, с которым познакомился в социальной сети. По его словам, он планировал доставить наркотики по различным адресам в городе.
Отмечается, что стоимость изъятого у А.Адилова героина на "черном рынке" оценивается примерно в 1 миллион 600 тысяч манатов.
По данному факту в Главном управлении полиции города Гянджа возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении Адилова избрана мера пресечения в виде ареста.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
