Азербайджан работает с американскими партнерами по изучению новых областей сотрудничества

Азербайджан работает со своими партнерами из США по изучению новых направлений сотрудничества.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан, передает Day.Az.

Зейналов отметил, что Азербайджан продолжит поставлять природный газ в Европу и своим партнерам.

"В январе мы расширили географию поставок газа до Германии и Австрии. Сейчас количество стран, получающих азербайджанский газ, увеличилось до 16. Азербайджан является одним из ведущих поставщиков трубопроводного газа в мире. Также хочу отметить постоянную двупартийную поддержку Соединенных Штатов, а также лидерство президента Трампа в реализации исторического проекта Южного газового коридора. Всем известно, что во время своего первого срока он сыграл ключевую роль в завершении последнего недостающего сегмента Южного газового коридора - Транс-Адрического газопровода", - добавил Зейналов.

Он подчеркнул, что сегодня Азербайджан также работает с американскими партнерами по изучению новых направлений сотрудничества. Пример успешного сотрудничества с SOCAR может стать историческим прорывом благодаря огромным запасам в этой области.

"Мы считаем, что существует множество возможностей в сфере транспортной связанности от Центральной Азии через Южный Кавказ к Европе и Ближнему Востоку. Мы полагаем, что интерконнекторы также предоставляют отличные возможности для участия американских компаний как в качестве подрядчиков, поставщиков услуг, технологических партнеров, так и инвесторов. Кроме того, Маршрут Трампа для международного мира и процветания, со всеми его компонентами - энергетикой, электричеством, нефтью и газом, - является исторической возможностью для процветания региона на десятилетия вперед, и Азербайджан готов тесно сотрудничать с американскими партнерами для реализации этой амбиции", - сказал он.

Заместитель министра также считает, что существует ряд возможностей и в других областях.

"В течение следующих трех лет в энергосистему будет интегрировано 2 гигаватта зеленой энергии, а к 2033 году мы ожидаем 6-7 гигаватт дополнительной энергии, которую можно будет экспортировать или использовать для работы дата-центров. Стоимость электроэнергии в Азербайджане ниже, чем в других странах региона. Этот коридор, где Азербайджан является ключевым элементом, расположен в зоне без санкций, что создает дополнительные возможности для партнеров. Мы также считаем, что есть огромные ресурсы - критически важные минералы и энергетические ресурсы Казахстана и других партнеров в Центральной Азии. С содействием США и благодаря лидерству Азербайджана и его транзитным коридорам мы можем доставлять эти ресурсы на стратегические рынки в Европе, на Ближнем Востоке и за их пределами", - добавил Зейналов.