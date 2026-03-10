Посол Нидерландов и сотрудники посольства в Иране эвакуированы в Азербайджан

Представители посольства Нидерландов в Иране эвакуированы в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, посол и сотрудники посольства пересекли границу и благополучно вошли на территорию Азербайджана через погранично-пропускной пункт "Астара".

Процесс эвакуации был проведен с проверкой соответствующих документов, регистрацией и другими процедурами, и были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного прохождения пограничного пункта.

После регистрации они были отправлены в пункты назначения.

Процесс эвакуации на пограничном пункте пропуска "Астара" продолжается без перерывов, и пересечения границы осуществляются в соответствии с соответствующими процедурами и под надзором соответствующих структур.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.