В Азербайджане подорожал картофель

Цена на картофель - один из самых широко используемых овощей - выросла. Похоже, что на стоимость влияет запрет на экспорт картофеля из Ирана. Учитывая, что запрет продолжает действовать, возникает вопрос, как будут меняться цены дальше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам продавцов, после введения запрета на экспорт картофеля из Ирана цена за килограмм выросла на 20 гяпиков. Однако рост цен наблюдается не только на иранский картофель, но и на продукцию из Пакистана, Турции, а также на местный картофель.

"Подорожание произошло несколько дней назад, и ожидается, что оно не будет продолжительным. Сейчас оптовая цена составляет 80 гяпиков. Иранский картофель стоит более 1 маната за килограмм. Вскоре на рынок также поступит наш местный картофель из Джалилабада", - отмечают продавцы.

По словам фермеров, цена на картофель выросла на 10-15 гяпиков.

Продолжится ли рост цен?

Экономист Рашад Гасанов заявил, что среди стран, занимающих значительную долю на местном рынке, Турция имеет около 45%, Грузия - 15%, Иран - около 10%.

"Далее следуют Пакистан и Россия. Из Ирана в течение года импортируется примерно 13-15 тысяч тонн картофеля, что не настолько много, чтобы серьезно повлиять на цены. Однако в последние месяцы в целом наблюдается рост стоимости картофеля. Повышение цен возможно, особенно в марте и апреле. После того как в последующие месяцы на рынок выйдет местный картофель, цены могут снова снизиться", - отметил экономист.