От Каспия до Черного моря:

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

В январе 2025 года Азербайджан экспортировал в Румынию 197,1 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 93,7 млн долларов. Объем экспорта увеличился на 6,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам отчетного периода Румыния заняла второе место среди стран-импортеров азербайджанской нефти. Эти данные свидетельствуют о том, что Азербайджан остается одним из ключевых партнеров Румынии в энергетической сфере.

Сотрудничество Азербайджана и Румынии в энергетической сфере имеет долгую историю и постепенно выходит на новый уровень. Для Баку Румыния является не только важным рынком, но и стратегическим партнером в расширении присутствия азербайджанских энергоресурсов в Европе. В свою очередь, Бухарест рассматривает Азербайджан как одного из ключевых поставщиков энергоресурсов в условиях стремления Европейского союза диверсифицировать источники поставок.

Кто лидирует среди импортеров нефти из Азербайджана? - ТАБЛИЦА

Особое значение имеет участие Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности стран Центральной и Юго-Восточной Европы. В последние годы Баку активно увеличивает экспорт как нефти, так и природного газа на европейские рынки. Поставки азербайджанского газа через Южный газовый коридор уже охватывают ряд стран ЕС, и в перспективе рассматривается возможность дальнейшего расширения этого направления.

Румыния, обладая развитой энергетической инфраструктурой и выгодным географическим положением на побережье Черного моря, играет важную роль в распределении энергоресурсов в регионе. Это делает сотрудничество между Баку и Бухарестом взаимовыгодным и стратегически значимым.

Наряду с традиционными энергетическими проектами Азербайджан и Румыния активно развивают сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии. Одним из наиболее амбициозных проектов последних лет стал проект Black Sea Energy - прокладка подводного кабеля по дну Черного моря для передачи "зеленой" электроэнергии из региона Южного Кавказа в Европу.

Проект предполагает поставки электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, прежде всего ветровых и солнечных электростанций в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию, а далее - в энергосистему Европейского союза. Инициатива рассматривается как важный элемент энергетического перехода и укрепления энергетической безопасности Европы.

Азербайджан, обладая значительным потенциалом в сфере возобновляемой энергетики, особенно в области ветровой энергии Каспийского моря, постепенно формирует новую стратегию - стать не только экспортером нефти и газа, но и поставщиком "зеленой" энергии.

Румыния, в свою очередь, выступает ключевым европейским партнером в реализации этой инициативы, обеспечивая соединение с энергетической системой ЕС. Таким образом, сотрудничество двух стран выходит далеко за рамки традиционных поставок углеводородов.

&quot;Зеленый коридор&quot; из Азербайджана в Европу способствует интеграции энергорынков - исследование ЕС

Еще одним важным направлением взаимодействия является развитие транспортных маршрутов. Румыния рассматривается как важное звено так называемого Среднего коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего Китай и страны Центральной Азии с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Черное море.

В условиях геополитических изменений и трансформации глобальных логистических цепочек значение этого маршрута существенно возросло. Азербайджан играет ключевую роль в его функционировании, обеспечивая транспортную инфраструктуру, включая Бакинский международный морской торговый порт, железнодорожные магистрали и современные логистические центры.

Румыния, располагая крупным портом Констанца на Черном море, становится важным европейским пунктом входа для грузов, следующих по Среднему коридору. Развитие сотрудничества между Баку и Бухарестом в этой сфере способствует укреплению транспортных связей между Азией и Европой.

В ближайшие годы объем грузоперевозок по этому маршруту может значительно увеличиться, что откроет новые возможности для экономического взаимодействия между Азербайджаном, Румынией и другими странами региона.

Экономическое сотрудничество между двумя странами не ограничивается энергетикой и транспортом. В последние годы наблюдается постепенное расширение торговых отношений, включая поставки сельскохозяйственной продукции, промышленного оборудования и других товаров.

Румыния входит в число важных торговых партнеров Азербайджана в Европейском союзе. Стороны регулярно проводят межправительственные комиссии, деловые форумы и инвестиционные встречи, направленные на расширение экономических контактов.

Наблюдаемый рост товарооборота подтверждает взаимный интерес к углублению сотрудничества. Экономики двух стран во многом дополняют друг друга, что создает благоприятные условия для развития новых проектов и инвестиций.

Современные азербайджано-румынские отношения можно характеризовать устойчивой динамикой развития и охватом широкого спектра сфер - от энергетики и транспорта до экономики и гуманитарного сотрудничества.

Рост поставок нефти, развитие газового партнерства, реализация проектов в сфере "зеленой" энергетики и укрепление транспортных коридоров свидетельствуют о том, что сотрудничество между двумя странами не стоит на одном месте, а постепенно продвигается. В условиях меняющейся геополитической и энергетической архитектуры Европы роль Азербайджана как надежного партнера и поставщика энергоресурсов продолжает возрастать. Румыния, в свою очередь, становится важным мостом для интеграции азербайджанских энергетических и транспортных инициатив в европейское пространство.

Таким образом, двусторонние отношения Баку и Бухареста формируют прочную основу для дальнейшего углубления партнерства, которое способно сыграть значительную роль как в региональном развитии, так и в обеспечении энергетической и транспортной безопасности Европы.