Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

В январе 2025 года Азербайджан экспортировал в Румынию 197,1 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 93,7 млн долларов. Объем экспорта увеличился на 6,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам отчетного периода Румыния заняла второе место среди стран-импортеров азербайджанской нефти. Эти данные свидетельствуют о том, что Азербайджан остается одним из ключевых партнеров Румынии в энергетической сфере.

Сотрудничество Азербайджана и Румынии в энергетической сфере имеет долгую историю и постепенно выходит на новый уровень. Для Баку Румыния является не только важным рынком, но и стратегическим партнером в расширении присутствия азербайджанских энергоресурсов в Европе. В свою очередь, Бухарест рассматривает Азербайджан как одного из ключевых поставщиков энергоресурсов в условиях стремления Европейского союза диверсифицировать источники поставок.

Особое значение имеет участие Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности стран Центральной и Юго-Восточной Европы. В последние годы Баку активно увеличивает экспорт как нефти, так и природного газа на европейские рынки. Поставки азербайджанского газа через Южный газовый коридор уже охватывают ряд стран ЕС, и в перспективе рассматривается возможность дальнейшего расширения этого направления.

Румыния, обладая развитой энергетической инфраструктурой и выгодным географическим положением на побережье Черного моря, играет важную роль в распределении энергоресурсов в регионе. Это делает сотрудничество между Баку и Бухарестом взаимовыгодным и стратегически значимым.

Наряду с традиционными энергетическими проектами Азербайджан и Румыния активно развивают сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии. Одним из наиболее амбициозных проектов последних лет стал проект Black Sea Energy - прокладка подводного кабеля по дну Черного моря для передачи "зеленой" электроэнергии из региона Южного Кавказа в Европу.

Проект предполагает поставки электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, прежде всего ветровых и солнечных электростанций в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию, а далее - в энергосистему Европейского союза. Инициатива рассматривается как важный элемент энергетического перехода и укрепления энергетической безопасности Европы.

Азербайджан, обладая значительным потенциалом в сфере возобновляемой энергетики, особенно в области ветровой энергии Каспийского моря, постепенно формирует новую стратегию - стать не только экспортером нефти и газа, но и поставщиком "зеленой" энергии.

Румыния, в свою очередь, выступает ключевым европейским партнером в реализации этой инициативы, обеспечивая соединение с энергетической системой ЕС. Таким образом, сотрудничество двух стран выходит далеко за рамки традиционных поставок углеводородов.

Еще одним важным направлением взаимодействия является развитие транспортных маршрутов. Румыния рассматривается как важное звено так называемого Среднего коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего Китай и страны Центральной Азии с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Черное море.

В условиях геополитических изменений и трансформации глобальных логистических цепочек значение этого маршрута существенно возросло. Азербайджан играет ключевую роль в его функционировании, обеспечивая транспортную инфраструктуру, включая Бакинский международный морской торговый порт, железнодорожные магистрали и современные логистические центры.

Румыния, располагая крупным портом Констанца на Черном море, становится важным европейским пунктом входа для грузов, следующих по Среднему коридору. Развитие сотрудничества между Баку и Бухарестом в этой сфере способствует укреплению транспортных связей между Азией и Европой.

В ближайшие годы объем грузоперевозок по этому маршруту может значительно увеличиться, что откроет новые возможности для экономического взаимодействия между Азербайджаном, Румынией и другими странами региона.

Экономическое сотрудничество между двумя странами не ограничивается энергетикой и транспортом. В последние годы наблюдается постепенное расширение торговых отношений, включая поставки сельскохозяйственной продукции, промышленного оборудования и других товаров.

Румыния входит в число важных торговых партнеров Азербайджана в Европейском союзе. Стороны регулярно проводят межправительственные комиссии, деловые форумы и инвестиционные встречи, направленные на расширение экономических контактов.

Наблюдаемый рост товарооборота подтверждает взаимный интерес к углублению сотрудничества. Экономики двух стран во многом дополняют друг друга, что создает благоприятные условия для развития новых проектов и инвестиций.

Современные азербайджано-румынские отношения можно характеризовать устойчивой динамикой развития и охватом широкого спектра сфер - от энергетики и транспорта до экономики и гуманитарного сотрудничества.

Рост поставок нефти, развитие газового партнерства, реализация проектов в сфере "зеленой" энергетики и укрепление транспортных коридоров свидетельствуют о том, что сотрудничество между двумя странами не стоит на одном месте, а постепенно продвигается. В условиях меняющейся геополитической и энергетической архитектуры Европы роль Азербайджана как надежного партнера и поставщика энергоресурсов продолжает возрастать. Румыния, в свою очередь, становится важным мостом для интеграции азербайджанских энергетических и транспортных инициатив в европейское пространство.

Таким образом, двусторонние отношения Баку и Бухареста формируют прочную основу для дальнейшего углубления партнерства, которое способно сыграть значительную роль как в региональном развитии, так и в обеспечении энергетической и транспортной безопасности Европы.