"Зеленый коридор" из Азербайджана в Европу способствует интеграции энергорынков

Проект Черноморского энергокабеля, предусматривающий транспортировку "зеленой" энергии из Азербайджана и Грузии в Европу, является важным стратегическим шагом в направлении объединения энергетических рынков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в мета-исследовании, финансируемое Европейским союзом.

"Важным стратегическим шагом по объединению энергетических рынков является планируемый подводный энергетический кабель из Грузии в Румынию, который в декабре 2025 года был включен во второй перечень проектов общего интереса и проектов взаимного интереса (список PCI/PMI). Проект будет способствовать балансировке обеих энергосистем и интеграции большего объема возобновляемых источников энергии по обе стороны. Ожидается, что проект будет реализован в начале 2030-х годов. При этом для максимального использования данного соединения необходимо укрепление внутренних сетей, в частности строительство более мощных линий электропередачи напряжением 400 кВ в Румынии и Болгарии (например, в Добрудже и через Дунай). Для физической реализации этих межрыночных соединений в регионе также развивается необходимая логистическая инфраструктура для развертывания крупномасштабных энергетических объектов", - говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что в Грузии модернизация портов Батуми и Поти, а также возрождение глубоководного порта Анаклия стратегически направлены на обеспечение приема тяжелого оборудования, необходимого для прокладки подводного кабеля и реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики.

"Аналогичная логистическая готовность формируется и на европейском побережье Черного моря, где Болгария и Румыния модернизируют порты Констанца и Варна. Оснащая эти узлы причалами для тяжелых грузов и специализированными складскими мощностями для компонентов морской ветроэнергетики, эти страны формируют синхронизированную промышленную экосистему, необходимую для строительства физических коридоров, которые соединят энергетические рынки", - отмечается в документе.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее строительство подводного энергетического кабеля мощностью 1 000 МВт по дну Черного моря протяженностью 1 195 километров. Кабель предназначен для передачи "зеленой" электроэнергии, вырабатываемой в Азербайджане и Грузии, в Румынию с последующей транспортировкой в Венгрию и другие страны Европы, что расширит доступ Европы к возобновляемым источникам энергии Кавказского региона.

В сентябре 2024 года румынский оператор системы передачи электроэнергии Transelectrica, грузинский оператор Georgian State Electrosystem, азербайджанская энергокомпания AzerEnerji и венгерская энергокомпания MVM учредили совместную компанию для прокладки подводного кабеля по дну Черного моря.