Пепловый выброс на 10,5 км зафиксирован на Камчатке

Пепловый выброс на высоту 10,5 км зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 10,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 40 км на северо-запад от вулкана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиационный код сменился на красный. Это означает, что активность вулкана опасна для местных и международных перевозок.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.