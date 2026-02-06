Когда зимняя прохлада в Баку наполнилась теплом уюта

В этот вечер за стенами Международного центра мугама в Баку ощущалась зимняя прохлада, тогда как в концертном зале царила особая тёплая атмосфера, наполненная музыкой, искусством и искренним интересом публики. Звуки произведений Мастера музыки словно согревали слушателей, создавая ощущение духовного единства и уюта.

В рамках проекта "Культурное достояние народа" (Xalqın mədəni sərvəti), организованного Общественным объединением "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət" состоялась концертная программа, приуроченная к 108-летию выдающегося азербайджанского композитора, кавалера государственных орденов и премий, народного артиста Гара Гараева, сообщает Day.Az.

Музыкальный вечер прошёл в атмосфере высокого художественного вкуса, прозвучали известные и любимые произведения Гара Гараева, отражающие богатство его творческого наследия из балетов "Семь красавиц" и "Тропою грома", симфонических гравюр, Прелюдий для фортепиано, музыки к кинофильмам.

На сцене выступили Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под художественным руководством и дирижёрством заслуженного артиста Эйюба Гулиева, а также лауреат международных конкурсов, пианистка Саида Тагизаде.

Проект "Культурное достояние народа" направлен на популяризацию национального культурного наследия, сохранение и передачу ценностей азербайджанской музыкальной школы будущим поколениям, а также на укрепление общественного интереса к классическому искусству.

