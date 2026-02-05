https://news.day.az/politics/1814265.html Визит Президента Ильхама Алиева в Абу-Даби широко освещен в грузинской прессе - ФОТО Грузинские средства массовой информации опубликовали серию материалов о визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в столицу Объединённых Арабских Эмиратов - город Абу-Даби.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в единственной государственной газете Грузии, издаваемой на азербайджанском языке, "Гюрджюстан", на сайтах 1tv.ge, qafqazturk.com, radiotavisupleba.ge размещен ряд заметок об участии Президента Азербайджана в церемонии вручения Премии Заида за человеческое братство, а также о встречах, проведенных в рамках визита.
