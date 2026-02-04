Азербайджан снизил внешний долг

По состоянию на 1 января 2026 года внешний государственный долг Азербайджана составил 4 813,5 млн долларов США, или 6,3% фактического ВВП за 2025 год, который оценивается в 129 094,0 млн манатов (эквивалент 75 937,6 млн долларов США).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство финансов, по сравнению с началом 2025 года внешний государственный долг в абсолютном выражении сократился на 316,2 млн долларов США, или 6,2%.

В течение 2025 года в рамках кредитных соглашений было использовано 106,8 млн долларов США, а укрепление курсов иностранных валют по отношению к доллару США привело к увеличению внешнего госдолга в долларовом выражении на 49,8 млн долларов США. Вместе с тем осуществление выплат по погашению основного долга на сумму 472,8 млн долларов США обусловило общее сокращение внешнего государственного долга.

По состоянию на 1 января 2026 года соотношение внешнего государственного долга к ВВП снизилось на 0,6 процентного пункта по сравнению с началом 2025 года.

Отмечается, что на отчетную дату обязательства с плавающей процентной ставкой составляли 49,5% внешнего государственного долга, тогда как обязательства с фиксированной ставкой - 50,5%.

По состоянию на 1 января 2026 года структура портфеля внешнего государственного долга распределялась следующим образом: 35,4% приходилось на обязательства перед Азиатским банком развития, 28,8% - на евробонды, 13,7% - на Всемирный банк, а 22,1% - на обязательства, привлеченные от других кредиторов.