Сколько нефти Азербайджан поставил в Грузию в 2025 году?

В 2025 году из Азербайджана в Грузию экспортировано 3,838 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 1,586 млн долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, Грузия в отчетный период заняла 21-е место среди стран, импортирующих азербайджанскую нефть.

Всего в 2025 году в 21 страну мира экспортировано 23,4 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, на общую сумму 12,1 млрд долларов США.

Отмечается, что по сравнению с 2024 годом экспорт в денежном выражении снизился на 16,2%, однако физический объем вырос на 0,9%.

Экспорт нефти и нефтепродуктов составил почти половину - 48,28% - от общего объема экспорта страны.