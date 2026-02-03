NASA перенесло запуск миссии к Луне

NASA с февраля на март перенесло запуск пилотируемой лунной миссии Artemis II.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

"После завершения сегодняшней генеральной репетиции мы переносим сроки запуска с февраля на март, [в этом месяце] появится самая ранняя возможность для запуска Artemis II", - сказала глава NASA Джаред Айзекман.

Руководитель отметил, что во время генеральной репетиции возникла утечка жидкого кислорода в районе центрального блока сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), причины которой необходимо выяснить и устранить.

Ранее NASA сообщало, что погодные условия позволяют провести завершающие испытания сверхтяжелой ракеты SLS в понедельник, 2 февраля, в связи с чем первая попытка запуска миссии Artemis II может состояться уже через шесть суток - 8 февраля.