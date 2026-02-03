Сколько новых абонентов подключили к интернету на освобожденных территориях?

В течение января текущего года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана 435 населенных пунктов и бизнес-субъектов были обеспечены телекоммуникационными услугами.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ООО "Aztelekom" в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что в соответствии с "I Государственной программой по Большому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, ООО "Aztelekom", входящее в состав компаний холдинга AZCON, последовательно реализует предусмотренные мероприятия.

"В целом на освобожденных территориях создана инфраструктура связи в 9 городах, 28 селах и поселках. К сети подключены 7 937 новых абонентов (домохозяйства и бизнес-субъекты).

Посредством установленных на данных территориях 29 OLT (Optical Line Terminal) обеспечено стабильное и высокоскоростное интернет-соединение на базе современной технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network)", - говорится в сообщении.

В ООО "Aztelekom" также сообщили, что в рамках предусмотренного этапа проекта по Карабахскому региону завершены работы по строительству 25 магистральных линий. Волоконно-оптическая магистральная сеть общей протяженностью около 1 000 километров играет ключевую роль в обеспечении устойчивости и безопасности телекоммуникационной инфраструктуры региона.