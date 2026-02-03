В административном здании Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана по футзалу сезона 2025-2026 годов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана, за трофей, который будет разыгран в 30-й раз, поборются 16 команд - шесть представителей Высшей лиги и десять клубов Первой лиги.

Турнир стартует со стадии 1/8 финала, на каждом этапе команды проведут по одному матчу. Матчи Кубка Азербайджана начнутся 14 и 15 февраля, а победитель определится 21 мая в финале.

Пары 1/8 финала:

U19 - "Ени Сураханы"

"Лянкяран" - "Атлетико Баку"

STAR kargo - "Шуша"

"Хан-Лянкяран" - "Десте Ордубад"

Baku Fire - "Араз-Нахчыван"

"Нефтчи" ИК - "Трабзон Азербайджан"

"Улдуз" - Baku Fire-2

"Тимспорт" - ПФЛ

В 1/4 финале встретятся победители следующих пар:

U19 - "Ени Сураханы" / "Тимспорт" - ПФЛ

"Лянкяран" - "Атлетико Баку" / "Улдуз" - Baku Fire-2

STAR kargo -"Шуша" / "Нефтчи" ИК - "Трабзон Азербайджан"

"Хан-Лянкяран" - "Десте Ордубад" / Baku Fire - "Араз-Нахчыван"

В полуфинале между собой сыграют победители указанных четвертьфинальных противостояний.