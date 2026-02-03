Есть ли случаи заражения оспой обезьян в Азербайджане?

Как мы уже сообщали, в Москве был зафиксирован случай заражения вирусом оспы обезьян. Впервые выявленный в России пациент заразился вирусом внутри страны и в настоящее время изолирован в больнице Домодедово.

Учитывая, что Азербайджан граничит с Россией, возникает вероятность распространения оспы обезьян и в нашей стране.

В связи с этим Day.Az направил запрос в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

В ответ на запрос сообщили, что в 2026 году на территории страны случаев заражения вирусом оспы обезьян (mpox) не зарегистрировано. В настоящее время эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям в республике стабильная и находится под полным контролем.

Отмечается, что в целях предотвращения завоза оспы обезьян в страну на погранично-пропускных пунктах постоянно осуществляются контрольные мероприятия. Для своевременного выявления подозрительных случаев в стране имеются соответствующие возможности лабораторной диагностики и клинические протоколы.

"Одновременно проводятся информационные мероприятия для медицинских работников, а среди населения распространяются профилактические рекомендации. Гражданам рекомендуется соблюдать правила личной гигиены и быть особенно внимательными к своему здоровью, особенно во время зарубежных поездок. В целом в настоящее время для Азербайджана не существует реальной эпидемиологической угрозы, связанной с оспой обезьян".