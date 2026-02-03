Пожар вспыхнул в селе Гёйчайского района

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на одном из объектов в селе 2-е Арабджабирли Гёйчайского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, сразу после сигнала на место были направлены подразделения Гёйчайской районной части Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание в здании общей площадью около 500 кв. м, где под одной крышей размещались объекты различного назначения, удалось в короткие сроки локализовать и полностью потушить, не допустив распространения огня, в том числе на соседние строения.

В результате пожара в магазине площадью 60 кв. м повреждены потолок из ламбри и деревянные элементы кровли на участке около 15 кв. м.

Остальная часть магазина, а также прилегающие объекты, от огня не пострадали.