Стала известна дата проведения американо-иранских ядерных переговоров

6 февраля в Стамбуле запланирована встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи для обсуждения возможной ядерной сделки. Об этом, со ссылкой на источники, сообщает Axios, передает Day.Az.



Отмечается, что это будет первая встреча американских и иранских официальных лиц после провала переговоров и 12-дневной войны в июне прошлого года. Она состоится на фоне масштабного наращивания военной мощи США в Персидском заливе и на фоне заявления президента Дональда Трампа о том, что единственный способ избежать военного конфликта - это скорейшее заключение соглашения.

Ранее сообщалось, что президент Ирана поручил начать переговоры с США по ядерной программе.