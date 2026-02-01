https://news.day.az/society/1813387.html В Баку загорелся автомобиль В Бинагадинском районе города Баку загорелись салон и моторный отсек легкового автомобиля марки "Mercedes". Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. По информации ведомства, прилегающие территории были защищены от огня. Пожар был ликвидирован подразделениями противопожарной службы.
