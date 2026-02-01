В Баку загорелся автомобиль

В Бинагадинском районе города Баку загорелись салон и моторный отсек легкового автомобиля марки "Mercedes".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, прилегающие территории были защищены от огня.

Пожар был ликвидирован подразделениями противопожарной службы.