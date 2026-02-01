В Италии начали срочную проверку из-за фрески с лицом Мелони

Епархия Рима и минкультуры Италии начали проверку по поводу сходства лика ангела на отреставрированной фреске в церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина с лицом премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Об этом пишет итальянский портал RTL? передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации СМИ, по требованию министра культуры Алессандро Джули Специальное управление по охране культурного наследия Рима инициировало срочную инспекцию для проверки изображения на соответствие критериям Кодекса по охране культурного наследия.

В свою очередь в римской епархии заявили, что не знали о проведении реставрации в учреждении религиозного культа и тоже начали собственное расследование.

Между тем нынешний настоятель церкви, в которой проводилась реставрация, Даниэле Микелетти, хотя и признал сходство изображения ангела с лицом премьер-министра, заявил, что не видит в этом ничего предосудительного.

Сам реставратор, 83-летний Бруно Валентинетти, отрицает, что изобразил Мелони. Оригинальную фреску он выполнил еще в 2000 году, за 25 лет работа потребовала обновления. Он утверждает, что полностью повторил свою работу "без введения новых элементов".

Джорджия Мелони в свою очередь иронично прокомментировала поднявшийся в СМИ шум. Она написала в соцсети, что "совсем не похожа на ангела".