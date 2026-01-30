21 год спустя Гурбан Гурбанов вновь вернется на "Сент-Джеймс Парк"

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов спустя 21 год вновь выйдет на стадион "Сент-Джеймс Парк", где ему уже доводилось играть в составе национальной сборной Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, для наставника агдамского клуба эта арена не является незнакомой. 30 марта 2005 года сборная Азербайджана в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2006 года встречалась на этом стадионе со сборной Англии. В том матче Гурбан Гурбанов вышел в стартовом составе и уже на седьмой минуте при счете 0:0 имел хороший шанс вывести свою команду вперед, однако его удар оказался неточным.

В составе сборной Англии тогда выступали такие звезды, как Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард, Майкл Оуэн, Уэйн Руни, Джон Терри и Фрэнк Лэмпард. Англичане одержали победу со счетом 2:0, забив оба мяча во втором тайме. Сборную Азербайджана в той встрече возглавлял Карлос Алберто Торрес.

Спустя 21 год Гурбан Гурбанов вновь вернется на "Сент-Джеймс Парк", но уже в статусе главного тренера "Карабаха". На этот раз агдамский клуб постарается впервые не проиграть на Туманном Альбионе.

Отметим, что в 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА соперником "Карабаха" стал английский клуб Ньюкасл. Первый матч пройдет 17 или 18 февраля в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а ответная встреча состоится 24 или 25 февраля на "Сент-Джеймс Парк".