https://news.day.az/sport/1812733.html Азербайджанские паралимпийцы проводят сборы в Шеки Члены сборной Азербайджана по паралимпийской стрельбе из лука Али Набиев, Шахин Джаббаров и Галиб Алиев принимают участие в учебно-тренировочных сборах в Шекинском олимпийском спортивном комплексе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, подготовительный процесс был организован Федерацией стрельбы из лука Азербайджана совместно с олимпийскими спортсменами и стартовал 25 января.
Отметим, что сборы продлятся до 1 февраля. Учебно-тренировочными сборами национальной команды руководит главный тренер Ильгар Аббасов.
