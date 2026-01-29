Азербайджанские паралимпийцы проводят сборы в Шеки

Члены сборной Азербайджана по паралимпийской стрельбе из лука Али Набиев, Шахин Джаббаров и Галиб Алиев принимают участие в учебно-тренировочных сборах в Шекинском олимпийском спортивном комплексе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, подготовительный процесс был организован Федерацией стрельбы из лука Азербайджана совместно с олимпийскими спортсменами и стартовал 25 января.

Отметим, что сборы продлятся до 1 февраля. Учебно-тренировочными сборами национальной команды руководит главный тренер Ильгар Аббасов.