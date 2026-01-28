В Хырдалане построят тоннель

В целях снижения транспортной загруженности в центре города Хырдалан планируется начать реализацию нового проекта по строительству тоннеля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом сегодня заявил председатель Правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев в ходе круглого стола, посвященного реализации "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы".

По его словам, проект строительства тоннеля на автомобильной дороге М-4 - Хырдалан (центр) входит в число приоритетных проектов, начало реализации которых возможно в 2026 году.

Рзаев отметил, что реализация проекта будет способствовать более эффективной организации транспортных потоков в Хырдалане и прилегающих районах, снижению заторов, а также ускорению въезда и выезда в столицу.

Председатель также сообщил, что в 2026 году планируется начать строительство ряда новых дорожных объектов. В их число входят дорога М. Хиябани - Кольцевая-1, Хырдаланская развязка, а также направление Э.Саламзаде - З.Буниятов.

По его словам, реализуемые и планируемые проекты направлены на снижение транспортной загруженности в Баку и на прилегающих территориях, а также на обеспечение более безопасной организации дорожного движения.