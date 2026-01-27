В Азербайджане часто поднимается вопрос о том, могут ли супруги управлять автомобилями друг друга без доверенности. Речь идет о том, что стороны, ссылаясь на совместную собственность на автомобиль, не считают необходимым оформлять доверенность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, одним из распространенных утверждений является то, что свидетельство о браке якобы позволяет супругам управлять автомобилями друг друга без доверенности.

Интересно, что по этому поводу говорит законодательство?

Согласно статье 332.1 Кодекса об административных правонарушениях, за управление транспортным средством без доверенности, за исключением случаев, когда лицо, имеющее право собственности на транспортное средство, находится в нем, предусмотрен штраф в размере 40 манатов. Иными словами, если владелец не находится в автомобиле, транспортным средством необходимо управлять по доверенности.

В статье 32 Семейного кодекса говорится, что имущество, приобретенное супругами в период брака, считается их общей совместной собственностью. Именно на это положение супруги и ссылаются, считая, что имеют право управлять автомобилями друг друга без доверенности. Однако в статье 34 того же Кодекса указано, что право владения, пользования и распоряжения общим имуществом супругов осуществляется на основе их взаимного согласия. То есть, хотя имущество, приобретенное в браке, считается совместным, его использование и реализация прав должны осуществляться по обоюдному согласию мужа и жены.

Но могут ли супруги управлять автомобилями друг друга на основании только свидетельства о браке?

Согласно Семейному кодексу, при регистрации брака выдается свидетельство о браке, которое лишь подтверждает факт наличия брака между сторонами. Кроме того, в статье 37 Закона "О дорожном движении" перечислены документы, которые водитель обязан иметь при себе, и среди них нет свидетельства о браке.

В решении Пленума Конституционного суда от 23 июля 2023 года указано, что до совершенствования норм Кодекса об административных правонарушениях и Закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", в случаях, когда лицо, имеющее право собственности на транспортное средство, отсутствует в автомобиле, управление транспортным средством без доверенности влечет административную ответственность по статье 332.1 указанного Кодекса.

В решении исключение сделано лишь для случаев, когда у супругов имеется свидетельство о праве общей собственности. То есть супруги могут управлять автомобилями друг друга без доверенности только при наличии свидетельства о праве общей собственности.

Согласно законодательству, свидетельство о праве собственности выдается нотариусом на основании совместного письменного заявления супругов одному из них или обоим супругам - на долю в общем имуществе, приобретенном в период брака. Такое свидетельство может быть выдано каждому из супругов как в период брака, так и после его расторжения.

К слову, в указанном решении Пленум Конституционного суда рекомендовал Милли Меджлису устранить в законодательстве требование обязательности доверенности для управления автомобилем лицом, не являющимся его собственником. Однако, как видно, за прошедший период соответствующие изменения в законодательство так и не были внесены.