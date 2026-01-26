Азербайджанский саблист стал призером международного турнира в Польше

Азербайджанский саблист Аббас Гусейнов стал бронзовым призером международного турнира Cadet Circuit, который прошел в польском городе Конин.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию фехтования Азербайджана.

На групповом этапе спортсмен одержал четыре победы и уверенно вышел в плей-офф.

В матчах на выбывание Гусейнов последовательно победил представителей Великобритании, Франции, Германии и Румынии, обеспечив себе выход в полуфинал.

Отметим, что в поединке за выход в финал Аббас Гусейнов уступил со счетом 14:15 французу Гаэлю Бужрад-Бено, который впоследствии стал победителем турнира, и завершил соревнования на третьем месте.