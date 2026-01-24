В Гяндже пройдет чемпионат Азербайджана по борьбе

В Гяндже состоится чемпионат Азербайджана по борьбе, который объединит соревнования по греко-римской, вольной и женской борьбе среди юниоров и кадетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в рамках фестиваля, который пройдет во Дворце спорта Гянджи, с 3 по 7 февраля будет организован чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет. На следующий день состоится первенство страны по женской борьбе среди возрастных групп U15 и U17, а с 9 по 13 февраля пройдет чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе среди борцов до 17 лет.

Отметим, что соревнования, которые продлятся 11 дней, пройдут в соответствии с регламентом Объединенного мира борьбы. Поединки будут обслуживать как местные арбитры, так и приглашенные зарубежные судьи высшей категории I-S. Спортсмены, занявшие места в первой тройке, войдут в состав соответствующих национальных сборных.

Добавим, что церемония открытия чемпионата Азербайджана U20 состоится 3 февраля, а в возрастной категории U17 - 9 февраля. В прошлом году Дворец спорта Гянджи уже принимал первенство страны по борьбе среди спортсменов до 15 лет.