Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы U-23, проходящем в Зренянин (Сербия).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, серебряные награды турнира завоевали Васиф Багиров (57 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг). В финальной схватке Амирасланов уступил выступающему за Россию Исмаилу Ханиеву, а Багиров - россиянину Аяндаю Ондару.

Бронзовые медали в активе Мусы Агаева (65 кг), Рамика Гейбатова (70 кг) и Зафара Алиева (97 кг).

Агаев в поединке за третье место оказался сильнее армянского спортсмена Армана Мусикяна, Гейбатов победил украинца Никиту Сариева, а Алиев одолел представителя Турции Эмирхана Кылыча.

Таким образом, сборная Азербайджана пополнила медальную копилку турнира двумя серебряными и тремя бронзовыми наградами.