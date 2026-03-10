ФИФА сократила бюджет чемпионата мира по футболу 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) сократила операционные расходы на проведение чемпионата мира 2026 года более чем на $100 млн.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на портал The Athletic.

ФИФА планирует перераспределить 90% поступающих средств на развитие футбольного сообщества по всему миру. Урезание расходов вызывает вопросы, учитывая значительные финансовые затраты со стороны налогоплательщиков США и высокие цены на билеты для зрителей.

"ФИФА регулярно проводит анализ бюджета для контроля расходов и максимизации инвестиций в развитие футбола. Это обычная практика перед каждым турниром, и изменения в бюджете не связаны с предстоящими президентскими выборами в ФИФА", - заявили в организации.

Чемпионат мира начнется 11 июня и завершится 19 июля. В турнире примут участие 48 команд, которые будут играть в трех странах: США, Канаде и Мексике.