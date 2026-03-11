Начальники генштабов армий Азербайджана и Сербии обсудили события в регионе

11 марта состоялся телефонный разговор между первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - начальником Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковником Керимом Велиевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Сербия, генералом Миланом Мойсиловичем. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, был проведен подробный обмен мнениями по процессам, происходящим в регионе, и вопросам безопасности.