В Баку обновлен автобусный парк еще одного маршрута

Автобусы регулярного маршрута №49, соединяющего станцию метро "28 Мая" с поселком Сабунчу (полная средняя школа №68), обновлены. По итогам конкурса, проведенного Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA), обслуживание линии передано новому перевозчику - компании BakuBus.

Как сообщает Day.Az, на маршруте задействованы 30 автобусов большой вместимости, которые курсируют с интервалом 5-6 минут. Оплата проезда осуществляется только в безналичной форме. Стоимость проезда составляет 0,60 маната.

Отметим, что обновление автобусного парка находится на постоянном контроле AYNA и проводится с целью повышения комфорта пассажиров и обеспечения качественных и безопасных перевозок.