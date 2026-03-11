Стало известно о маркетинговом приеме продавцов мяса

Многие мясники на самом деле продают мясо, привезенное из разных регионов, под видом мяса из Бейлагана или Агджабеди. Это вызывает путаницу среди потребителей и затрудняет определение разницы в качестве мяса.

Если учитывать, что в различных районах страны животноводство развивается по-разному, то тот факт, что почти все местное мясо на рынках представляется как бейлаганское или агджабединское, вызывает вопросы.

Как сообщает Day.Az, сами мясники отмечают, что это чаще всего является маркетинговой стратегией и направлено на формирование у покупателей положительного представления о качестве продукта. По их словам, мясо животных, выращенных в Бейлаганском, Физулинском и Агджабединском районах, уже много лет известно своим вкусом и качеством. Поэтому покупатели зачастую хотят слышать именно названия этих районов.

По словам продавцов, в этих регионах животных чаще кормят натуральными кормами - люцерной, ячменем и другими видами кормов, поэтому мясо отличается более хорошим вкусом. Именно поэтому мясо, продаваемое под такими названиями, пользуется высоким спросом на рынке.

Однако не исключается, что в некоторых случаях мясники продают мясо, привезенное из других районов, под названием этих известных регионов. По их словам, отличить такое мясо могут только специалисты, хорошо разбирающиеся в мясной продукции.

Эксперт по питанию Ага Саламов отмечает, что в Агджабединском и Бейлаганском районах фермеры на протяжении многих лет занимаются разведением крупного и мелкого рогатого скота, благодаря чему в этой сфере уже сформировался определенный опыт. Наличие в этих регионах обширных пастбищ и зимних пастбищ также создает благоприятные условия для животноводства.

По словам специалиста, питание животных натуральными травами положительно влияет на структуру жира и вкус мяса. У животных, свободно пасущихся на пастбищах, мышечная структура формируется более сбалансированно, что улучшает текстуру и качество мяса.

Ага Саламов добавляет, что иногда некоторые продавцы, чтобы представить свое мясо более качественным, продают его как бейлаганское или агджабединское.

Специалист рекомендует при выборе качественного мяса обращать внимание на такие показатели, как цвет, запах и эластичность. По его словам, хорошее мясо должно иметь светлый и естественный цвет, приятный запах и при нажатии пальцем быстро возвращаться к своей прежней форме.