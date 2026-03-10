Фабрика лжи под названием «Гегард»: вой проигравшей пропаганды

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Армянское информационное пространство вновь наполнилось привычными маразматичными обвинениями и трескучими заявлениями. Поводом для новой волны пропагандистских атак стало сообщение так называемого "научно-аналитического фонда "Гегард"", который поспешил обвинить Азербайджан в том, что Баку якобы превращает Карабах в "закрытую зону" и ограничивает свободу передвижения возвращающихся туда азербайджанских граждан. В очередной "простыне" представители фонда утверждают, что публикации азербайджанских СМИ о возвращении новых групп бывших вынужденных переселенцев якобы "являются не более чем постановочными материалами", а фотографии людей, встречающих момент возвращения аплодисментами и радостью, оказывается, "далеки от реальности".

Авторы несуразного заявления пытаются убедить аудиторию в том, что процесс великого возвращения, который Азербайджан реализует после восстановления своего суверенитета над Карабахом, носит исключительно демонстрационный характер.

В своем заявлении премудрые пескари "Гегарда" утверждают, что, согласно официальным данным Азербайджана, в Карабах якобы "переселено" около 75 тысяч человек, однако среди них, по их версии, преобладают пожилые люди, тогда как молодые семьи якобы не проявляют интереса к возвращению. Более того, фонд пытается представить процесс восстановления освобожденных территорий как искусственный и неестественный, заявляя, что вложенные в регион миллиарды долларов направлены преимущественно на инфраструктурные проекты, которые, по их мнению, не создают полноценной социальной среды.

Отдельный блок нападок касается традиционного для армянской пропаганды, набившего всем оскомину, набора тезисов о "закрытости региона", и якобы уничтожении армянского культурного наследия. В том же заявлении вновь повторяется политический нарратив о событиях сентября 2023 года, которые армянские структуры продолжают трактовать как "агрессию", игнорируя тот факт, что Азербайджан восстановил свой суверенитет на территории, признанной международным правом частью нашего государства.

Подобный бред уже давно стали частью ущербной информационной кампании, которую различные армянские структуры ведут против Азербайджана после окончания многолетнего конфликта. Ибо перед нами не аналитика и не исследование, а откровенный политический агитпроп, построенный на подмене понятий, вырывании фактов из контекста и циничных манипуляциях. Именно поэтому утверждения, распространяемые этой структурой, требуют тщательного разбора.

Иначе нельзя, никак. Иначе "Гегард" возомнит себя нормальной структурой - хотя на самом деле это шарашкина конторка не что иное, как палата с буйнопомещанными.

Особенно жалко выглядит попытка "Гегарда" представить возвращение азербайджанцев в Карабах как некую театральную декорацию с "довольными лицами для камер". Проблема для авторов этого пасквиля в том, что цифры упрямее пропагандистских воплей. По официальным данным на начало 2026 года, на освобожденных территориях уже проживали свыше 73 тысяч человек. Из них более 26 тысяч - это именно бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в свои родные места, а остальные - специалисты, строители, врачи, учителя, работники коммунальных служб, сотрудники различных государственных и частных структур, обеспечивающие запуск нормальной жизни в регионе. Это важнейшая деталь, которую армянская пропаганда сознательно замалчивает. Она берет общую цифру населения освобожденных территорий, вырывает из нее удобные куски, а затем пытается представить весь процесс как фальшь. Но фальшь здесь только одна - сама армянская интерпретация.

Карабах после освобождения - это территория масштабного, беспрецедентного восстановления. Государственная программа великого возвращения включает строительство жилья, дорог, школ, больниц, подстанций, водопроводов, линий связи, промышленных объектов, социальной инфраструктуры. Возвращение не совершается по мановению руки. Оно не бывает одномоментным. После тридцати лет оккупации, после тотального разрушения городов и сел, после минирования огромных площадей, после разграбления природных ресурсов и уничтожения инфраструктуры никакой иной модели, кроме поэтапной, просто не существует.

Каждая новая группа возвращающихся семей - это не пропаганда, а логичный этап восстановления нормальной жизни.

Армянский ущербный фонд с пафосом пишет о "закрытой зоне", где якобы ограничены свобода передвижения и деятельность. Но здесь хочется задать прямой вопрос: а кто именно превратил эти земли в одно из самых заминированных пространств региона? Кто оставил после себя дороги смерти, заминированные кладбища, леса, пастбища, берега рек, обочины трасс и территории вокруг бывших населенных пунктов? Кто создал ситуацию, при которой даже спустя годы после завершения активной фазы войны мины продолжают калечить и убивать людей? После 2020 года жертвами мин на освобожденных территориях стали сотни граждан Азербайджана. К началу 2026 года число пострадавших превысило четыре сотни. За это же время были очищены сотни тысяч гектаров земли, обезврежены сотни тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. Вот она, реальность. Не "закрытая зона" по прихоти Баку, а вынужденный режим осторожности и этапности из-за чудовищного минного наследия армянской оккупации.

Вот тут вся логическая конструкция "Гегарда" начинает сыпаться, как штукатурка с аварийной стены. Авторы пасквиля пытаются внушить читателю, будто ограничения доступа и меры безопасности - признак неестественности процесса.

Нет же - это признак того, что мы возвращаем жизнь туда, где армянская оккупация оставила смерть. Не мы создали эти ограничения. Их родили война, оккупация, минирование, разрушение и тот хаос, который своры армянских оккупантов оставили после своего ухода. Потому вся армянская риторика о "закрытой зоне" есть не что иное, как попытка переложить ответственность с виновного на того, кто вынужден расчищать последствия преступления.

Отдельного разговора заслуживает утверждение "Гегарда" о том, что вложения Азербайджана носят якобы "демонстрационный характер" и не создают "естественной среды". Какая удивительная, поразительная наглость, демонстративная интеллектуальная нечистоплотность! После десятилетий оккупации, когда целые города были превращены в руины, когда Агдам был стерт почти до основания и стал символом урбицида, когда Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Кяльбаджар, Лачин и другие районы были разорены, армянская сторона вдруг изображает из себя урбанистических критиков и эстетов. Им, видите ли, не нравится логика восстановления. Но разве можно возродить полноценную жизнь без дорог? Без электричества? Без водоснабжения? Без школ, больниц, связи и рабочих мест? Сначала создается каркас жизни. Потом этот каркас наполняется экономикой, малым бизнесом, социальной тканью, человеческими историями. Иначе не бывает ни в одном постконфликтном регионе мира.

С 2020 года на восстановление освобожденных территорий Азербайджан направил уже более 25 миллиардов манатов. Только в 2025 году на эти цели было выделено свыше 4,4 миллиарда манатов. Были реализованы сотни инфраструктурных проектов. Львиная доля расходов пришлась на транспортную сеть, энергетику, жилищное строительство, коммуникации, водное хозяйство, социальные объекты. Построены международные аэропорты в Физули, Зангилане и Лачине. Введены в строй десятки малых гидроэлектростанций. Восстанавливаются и создаются заново населенные пункты, разворачиваются аграрные и производственные проекты, формируются новые экономические узлы. Это не показуха. Это государственное строительство в чистом виде. Это инвестиция не в картинку, а в будущее.

Когда "Гегард" язвительно пишет о бесплатных домах, квартирах и рабочих местах, он выдает одну очень важную вещь - армянскую оголтелую ненависть к самому факту возвращения азербайджанцев. Для них проблема не в том, как именно строится дом, а в том, что в этом доме будет жить азербайджанская семья. Для них проблема не в том, сколько рабочих мест создается, а в том, что эти рабочие места разрушат миф о "мертвой территории". Для них проблема не в темпах восстановления, а в самом факте, что азербайджанец возвращается на землю, с которой его изгнали.

Вот что их бесит. Вот что их сводит с ума, курочит и заставляеть выть. Не бетон, не асфальт, не линии электропередачи, а сам азербайджанский человек, который возвращается домой.

Весьма манипулятивен и пассаж фонда о том, что на опубликованных фотографиях будто бы заметно много пожилых людей, а значит молодые семьи якобы не стремятся в Карабах. Но, во-первых, после тридцати лет изгнания совершенно естественно, что первыми готовы вернуться те, кто сильнее всего эмоционально связан с этой землей, с домом предков, с могилами родных, с памятью о детстве и юности. Во-вторых, это заведомо ложный вывод. Возвращаются не только пожилые, но и семьи с детьми, молодые супруги, специалисты, учителя, врачи, представители новых профессий. Просто процесс организован поэтапно и зависит от степени готовности жилья, инфраструктуры, систем образования и здравоохранения, а также от уровня разминирования. То, что в одном селе сегодня больше пожилых, а в другом завтра больше молодых семей, не доказывает абсолютно ничего, кроме одной вещи: возвращение идет волнами.

Особенно цинично звучит утверждение о том, что людей якобы переселяют в места, где они "никогда не жили". Эта формулировка выдает старую армянскую стратегию - стереть из памяти сам факт азербайджанского присутствия в Карабахе и прилегающих районах, свести всю историю региона к армянской монополии на землю, культуру и право. Но история упряма. Азербайджанское население веками проживало в многочисленных населенных пунктах Карабаха и Восточного Зангезура. Кроме того, речь идет не только о буквальном возвращении в тот самый двор или дом, где когда-то жила конкретная семья, но и о более широкой политике репатриации вынужденных переселенцев на освобожденные территории страны, откуда они были изгнаны в результате оккупации. После тотального разрушения и изменения пространственной структуры многих районов вопрос восстановления всегда сложен. Но сложность не отменяет права. И уж тем более не дает морального права армянским структурам поучать Азербайджан в вопросах возвращения людей на собственную землю.

Теперь о самой организации "Гегард". Она пытается выдавать себя за "научно-аналитический фонд". Но что мы видим по факту? Не анализ, а идеологическое шаманство. Не сопоставление данных, а политическую истерику, в которой вывод известен еще до начала "изучения вопроса". Все их тексты строятся по одной и той же схеме: Азербайджан виноват всегда и во всем, армянская версия априори священна, а любая неудобная деталь либо игнорируется, либо объявляется "пропагандой". Это не научный подход. Это фабрика националистического мифа, обслуживающая армянский реваншистский дискурс после краха сепаратистского проекта.

Самое мерзопакостное, отвратительное в подобных текстах - это попытка навязать миру искалеченную, перевернутую мораль. Те, кто долгие годы молчал об изгнании сотен тысяч азербайджанцев из Карабаха и прилегающих районов, сегодня пытаются говорить языком жертвы. Те, кто не замечал руин Агдама, разрушенных мечетей, разграбленных кладбищ, сожженных сел, сегодня вдруг изображают из себя хранителей гуманизма. Те, кто десятилетиями пользовался плодами оккупации, теперь рыдают о том, что восстановленный суверенитет Азербайджана якобы кому-то мешает. Это политическая мимикрия, доведенная до циничного абсурда.

Не менее характерен и их пассаж о так называемом уничтожении армянского культурного наследия. В подобных обвинениях "Гегард" действует по той же схеме: сначала политический ярлык, потом эмоциональный нажим, потом попытка выдать спорную интерпретацию за бесспорный приговор. Между тем реальность значительно сложнее и не укладывается в черно-белую картину, которую так любит армянская пропаганда. Азербайджан последовательно восстанавливает разрушенные в годы оккупации памятники, включая религиозные объекты, и заявляет о сохранении многообразного культурного наследия региона. Но "Гегарду" это не нужно. Ему нужен не диалог о наследии, а дубина обвинения. Не исследование памятников, а политическая эксплуатация темы. Не защита культуры, а обслуживание идеологической войны.

Особое возмущение вызывает то, как легко и безответственно в тексте фонда используются слова об "этнической чистке". Это страшный термин. Он требует предельной точности, доказательности, юридической строгости. Но армянская пропаганда давно превратила его в дубинку информационного шантажа. При этом она старательно избегает разговора о собственной роли в изгнании азербайджанского населения из оккупированных территорий в начале 1990-х годов. Тогда сотни тысяч азербайджанцев стали вынужденными переселенцами. Тогда были очищены от азербайджанского населения целые районы. Тогда разрушались города и села, уничтожались следы жизни, стирались культурные и демографические пласты. Но об этом "Гегард" предпочитает молчать. Потому что правда для него смертельно опасна.

Вся ярость "Гегарда" вызвана вовсе не заботой о правах человека, не тревогой о судьбе региона и не стремлением к объективности. Ее источник - в политическом поражении армянского сепаратизма. Фонд бесится оттого, что проект, на который десятилетиями работали армянские идеологи, лоббисты, пропагандисты и фальсификаторы, рухнул. Бесится оттого, что над Карабахом восстановлен азербайджанский суверенитет. Бесится оттого, что возвращаются азербайджанские семьи. Бесится оттого, что там, где они мечтали оставить вечную замороженную рану для международного давления на Баку, возникает живая реальность - с дорогами, школами, домами, энергосистемой, рабочими местами и людьми.

Поэтому заявление "Гегарда" разоблачает саму эту структуру. Как нервную, идеологически зашоренную, озлобленную, которая уже не способна к анализу, а только воспроизводит националистические мантры. Как рупор обиды, выданной за науку. Как мастерскую лжи, в которой любые факты допускаются только в том случае, если они обслуживают заранее написанный миф. Как фабрику политического тумана, пытающуюся скрыть простую и невыносимую для Еревана правду: Карабах - это Азербайджан. Не по лозунгу. Не по эмоции. Не по телевизионной картинке. А по международному праву, по исторической справедливости и по реальному ходу событий.

Вся эта жалкая истерика про "закрытые зоны", "показушные дома" и "довольные лица" звучит не как серьезный анализ, а как политический вой проигравшей стороны.

Вой долгий. Вой злобный. Вой бессильный.

Потому что самое страшное для армянского реваншизма уже произошло: Карабах возвращается к жизни.

Азербайджанской жизни.

И никакой скудоумный "Гегард" этого уже не остановит.