Пять азербайджанских борцов вышли в финал ЧЕ

В сербском Зренянине продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет (U-23).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, во второй день соревнований в финал пробился борец вольного стиля из Азербайджана Юсиф Дурсунов (125 кг). В полуфинале он одержал волевую победу над белорусом Степаном Мандриком со счетом 3:2.

Еще один наш представитель Али Цокаев (92 кг) также вышел в финал первенства континента, одолев в полуфинальной схватке россиянина Мустафагаджи Малачдибирова со счетом 6:4.

Выступающий в весовой категории до 86 кг Васиф Худиев в упорном полуфинале уступил россиянину Бозигиту Исламгерееву (2:3) и завтра поборется за бронзовую медаль.

Таким образом, число азербайджанских вольников, вышедших в финал чемпионата, достигло пяти: это Юсиф Дурсунов, Али Цокаев, Джейхун Аллахвердиев, Васиф Багиров и Сабухи Амирасланов.