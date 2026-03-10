Азербайджанский борец взял "серебро" чемпионата Европы по борьбе

Азербайджанский борец Васиф Багиров (57 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата Европы U-23 в сербском Зренянине.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, медаль стала первой для азербайджанских спортсменов на турнире.

В финале Васиф Багиров уступил россиянину Аяндаю Ондару и взял серебряную медаль.

Отметим, что чемпионат Европы U-23 продлится до 15 марта.