Азербайджанский борец взял "серебро" чемпионата Европы по борьбе

Азербайджанский борец Васиф Багиров (57 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата Европы U-23 в сербском Зренянине.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, медаль стала первой для азербайджанских спортсменов на турнире.
В финале Васиф Багиров уступил россиянину Аяндаю Ондару и взял серебряную медаль.
Отметим, что чемпионат Европы U-23 продлится до 15 марта.
