"Галатасарай" обыграл "Ливерпуль" в Стамбуле

"Галатасарай" дома победил "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 1:0.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, у хозяев на 7-й минуте гол забил Марио Лемина. На 73-й минуте гости сравняли счет, но мяч не был засчитан из-за игры рукой Ибраима Конате.

"Галатасарай" обыграл "Ливерпуль" во второй раз в Лиге чемпионов-2025/26. В сентябре стамбульцы победили дома со счетом 1:0 в общем этапе турнира.

Ответная игра 1/8 финала пройдет в Ливерпуле 18 марта.