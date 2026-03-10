Бахрейн назвал количество обезвреженных иранских дронов

Главное командование Сил обороны Бахрейна опубликовало информацию о количестве баллистических ракет и БПЛА, нейтрализованных системами ПВО страны.

Согласно данным, с начала ближневосточного конфликта армия Бахрейна уничтожила 105 баллистических ракет и 176 беспилотников, выпущенных из Ирана, сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.