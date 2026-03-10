https://news.day.az/world/1821289.html Метеорит пролетел над Роттердамом - ВИДЕО Впечатляющее видео пролета метеора над Роттердамом, Нидерланды, попало в соцсети/ Как передает Day.Az, крупный метеорит пролетел над Западной Европой 8 марта. Его можно было увидеть в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами.
