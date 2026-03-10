Метеорит пролетел над Роттердамом

Впечатляющее видео пролета метеора над Роттердамом, Нидерланды, попало в соцсети/

Как передает Day.Az, крупный метеорит пролетел над Западной Европой 8 марта.

Его можно было увидеть в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами.