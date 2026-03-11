https://news.day.az/world/1821343.html На Гавайях началось извержение вулкана - ВИДЕО На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Геологическую службу США. По информации, фонтаны лавы достигают высоты 350 м.
На Гавайях началось извержение вулкана - ВИДЕО
На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Геологическую службу США.
По информации, фонтаны лавы достигают высоты 350 м.
