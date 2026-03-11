Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 12,69 доллара США, или 12,3% и составила 90,34 доллара США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 12,77 доллара США, или 12,9%, и составила 86,33 доллара США.

Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 13,63 доллара США, или 20,4% и составила 53,14 доллара США за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 14,9 доллара США или 14,5% и составила 87,94 доллара США за баррель.

Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов.