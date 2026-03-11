Нариман Ахундзаде присоединился к лагерю "Коламбус Крю"

Нападающий сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде присоединился к лагерю американского клуба "Коламбус Крю".

Как сообщает Day.Az, соответствующая информация была опубликована на официальной странице клуба в социальных сетях.

Напомним, что "Коламбус Крю" подписал с бывшим игроком "Карабаха" контракт на 3,5 года. Хотя соглашение было заключено 10 февраля, задержка с получением рабочей визы отсрочила его отъезд в США.