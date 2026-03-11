https://news.day.az/sport/1821339.html Нариман Ахундзаде присоединился к лагерю "Коламбус Крю" - ВИДЕО Нападающий сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде присоединился к лагерю американского клуба "Коламбус Крю". Как сообщает Day.Az, соответствующая информация была опубликована на официальной странице клуба в социальных сетях. Напомним, что "Коламбус Крю" подписал с бывшим игроком "Карабаха" контракт на 3,5 года.
Нариман Ахундзаде присоединился к лагерю "Коламбус Крю" - ВИДЕО
Нападающий сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде присоединился к лагерю американского клуба "Коламбус Крю".
Как сообщает Day.Az, соответствующая информация была опубликована на официальной странице клуба в социальных сетях.
Напомним, что "Коламбус Крю" подписал с бывшим игроком "Карабаха" контракт на 3,5 года. Хотя соглашение было заключено 10 февраля, задержка с получением рабочей визы отсрочила его отъезд в США.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре