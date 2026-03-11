"Лянкяран" расстался с американским баскетболистом

Баскетбольный клуб "Лянкяран" прекратил сотрудничество с американским игроком Нмесо Ннбедумом.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Лянкяран", стороны расторгли контракт по взаимному согласию после обращения самого баскетболиста.

Игрок, присоединившийся к команде в начале сезона, уже вернулся в США.

Отметим, что "Лянкяран" стал первым профессиональным клубом в карьере 25-летнего баскетболиста.