https://news.day.az/sport/1821482.html "Лянкяран" расстался с американским баскетболистом Баскетбольный клуб "Лянкяран" прекратил сотрудничество с американским игроком Нмесо Ннбедумом. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Лянкяран", стороны расторгли контракт по взаимному согласию после обращения самого баскетболиста. Игрок, присоединившийся к команде в начале сезона, уже вернулся в США.
"Лянкяран" расстался с американским баскетболистом
Баскетбольный клуб "Лянкяран" прекратил сотрудничество с американским игроком Нмесо Ннбедумом.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Лянкяран", стороны расторгли контракт по взаимному согласию после обращения самого баскетболиста.
Игрок, присоединившийся к команде в начале сезона, уже вернулся в США.
Отметим, что "Лянкяран" стал первым профессиональным клубом в карьере 25-летнего баскетболиста.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре