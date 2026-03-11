Проходит встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета ЕС один на один

Проходит встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой один на один.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала глава нашего государства и Антониу Кошта сделали совместное фото.

