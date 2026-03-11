https://news.day.az/officialchronicle/1821447.html

Проходит встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета ЕС один на один

11 марта проходит встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой один на один. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется