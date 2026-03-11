https://news.day.az/azerinews/1821472.html Prezident İlham Əliyev: Biz külək və Günəş enerji stansiyalarına böyük sərmayə yatırırıq Bizim enerji tərəfdaşlığımızın, əməkdaşlığımızın digər bir sahəsi bərpaolunan enerjidir. Burada böyük potensial var. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə mətbuata bəyantənda bildirib.
Prezident İlham Əliyev: Biz külək və Günəş enerji stansiyalarına böyük sərmayə yatırırıq
Bizim enerji tərəfdaşlığımızın, əməkdaşlığımızın digər bir sahəsi bərpaolunan enerjidir. Burada böyük potensial var.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə mətbuata bəyantənda bildirib.
"Biz külək və Günəş enerji stansiyalarına böyük sərmayə yatırırıq", - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре