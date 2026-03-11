Prezident İlham Əliyev: Biz külək və Günəş enerji stansiyalarına böyük sərmayə yatırırıq

Bizim enerji tərəfdaşlığımızın, əməkdaşlığımızın digər bir sahəsi bərpaolunan enerjidir. Burada böyük potensial var.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə mətbuata bəyantənda bildirib.

"Biz külək və Günəş enerji stansiyalarına böyük sərmayə yatırırıq", - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.