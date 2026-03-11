Samsung официально отказалась от «гонки за характеристиками»

Компания Samsung постепенно пересматривает подход к разработке флагманских смартфонов, смещая акцент с традиционной "гонки характеристик" на развитие функций искусственного интеллекта. Об этом сообщает GadgetMatch со ссылкой на президента мобильного подразделения компании Тэ Мун Ро, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Ро, ключевым фактором для модернизации аппаратной платформы становится не столько рост отдельных технических параметров, сколько способность устройства эффективно поддерживать возможности фирменной экосистемы Galaxy AI.

Компания разрабатывает аппаратное обеспечение, программные решения и функции искусственного интеллекта как единую систему. Существенные обновления в линейке устройств происходят, как правило, тогда, когда эти элементы достигают необходимого уровня интеграции и производительности.

В частности, современные процессоры в смартфонах Samsung получают расширенные возможности нейронной обработки, предназначенные для ускорения задач искусственного интеллекта. Вместе с тем компания внедряет специализированные аппаратные решения для повышения безопасности и защиты конфиденциальности пользователей.

Отдельно топ-менеджер отметил изменения в подходе к мобильной фотографии. Хотя физические параметры камер остаются важными, современная съемка на смартфонах во многом зависит от алгоритмов обработки изображений, основанных на технологиях искусственного интеллекта и тесно интегрированных с аппаратной частью устройства. Таким образом он оправдал отсутствие физических улучшений в камерах смартфонов Samsung на протяжении нескольких лет.