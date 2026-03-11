Мировые энергогиганты объявили форс-мажор

Британская компания Shell и французский энергогигант TotalEnergies объявили форс-мажор перед своими клиентами из-за войны в Иране, спровоцировавшей временное прекращение производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вышеуказанные компании имеют долгосрочные партнерские отношения с QatarEnergy и участвуют в масштабном проекте по расширению Северного месторождения. Его целью является увеличение производственных мощностей к 2027 году. Однако объявленный в Катаре форс-мажор затруднил деловую кооперацию, указали собеседники агентства.

Ежегодные объемы добычи Shell в Катаре оцениваются в 6,8 миллиона тонн, аналогичный показатель TotalEnergies составляет 5,2 миллиона. По оценке главы Минэнерго ближневосточной страны Саада аль-Кааби, на возвращение к бесперебойным поставкам СПГ из этого региона потребуется от двух недель до нескольких месяцев.

Вышеуказанные компании импортировали топливо QatarEnergy для своих клиентов. После серьезного повреждения объектов инфраструктуры завода в городе Рас-Лаффан руководство катарской национальной нефтегазовой компании объявило форс-мажор. По оценкам экспертов, на возвращение к прежним объемам производства топлива в ближневосточной стране уйдет как минимум месяц.