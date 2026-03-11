Regional böhranlar fonunda Azərbaycanın balanslı siyasəti sabitlik və əməkdaşlığa xidmət edir – Sevinc Fətəliyeva
Yaxın Şərqdə davam edən gərginlik və regional qarşıdurmalar beynəlxalq münasibətlər sistemində yeni geosiyasi reallıqlar formalaşdırır. Bu proseslər yalnız Yaxın Şərq regionunun deyil, bütövlükdə Avrasiya məkanının təhlükəsizlik arxitekturasına təsir göstərir. Belə mürəkkəb şəraitdə dövlətlərin məsuliyyətli və balanslı siyasəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Bu fikirləri Trend-ə açıqlamasında Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin üzvü, deputat Sevinc Fətəliyeva deyib.
Millət vəkili bildirib ki, Azərbaycan bu baxımdan praqmatik və prinsipial xarici siyasət yürüdən ölkə kimi çıxış edir:
"Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət nəticəsində ölkəmiz beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı və məsuliyyətli tərəfdaş kimi tanınır. Azərbaycanın xarici siyasəti beynəlxalq hüquqa, dövlətlərin suverenliyinə hörmətə və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipinə əsaslanır.
Yaxın Şərqdə baş verən humanitar böhranlar fonunda Azərbaycan daim humanizm və beynəlxalq həmrəylik prinsiplərinə sadiq qaldığını nümayiş etdirir. Ölkəmiz müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə humanitar yardım təşəbbüslərində fəal iştirak edir, münaqişələrdən zərər çəkmiş əhaliyə dəstək göstərir və humanitar diplomatiyanın gücləndirilməsinə töhfə verir. Azərbaycanın humanitar siyasəti yalnız bəyanatlarla məhdudlaşmır. Ölkəmiz humanitar layihələr, yardım proqramları və beynəlxalq təşəbbüslər vasitəsilə qlobal humanitar gündəliyin formalaşmasına real töhfə verir".
S.Fətəliyevanın sözlərinə görə, Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl siyasət həyata keçirir. 2020-ci ildə ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra Azərbaycan regionda yeni əməkdaşlıq modelinin formalaşdırılması təşəbbüsü ilə çıxış edir. Rəsmi Bakı regionda dayanıqlı sülhün təmin olunması üçün konstruktiv dialoq və iqtisadi əməkdaşlıq platformalarının yaradılmasını dəstəkləyir. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən beynəlxalq enerji və nəqliyyat layihələri, o cümlədən Cənub Qaz Dəhlizi və Orta Dəhliz kimi strateji təşəbbüslər regionlararası əməkdaşlığın inkişafına mühüm töhfə verir:
"Yaxın Şərqdə gərginliyin artması fonunda İran ətrafında baş verən hadisələr də regional təhlükəsizlik mühitinə təsir göstərən amillərdən biridir. Azərbaycan region dövlətləri ilə münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət, suverenliyə ehtiram və daxili işlərə qarışmamaq prinsiplərinə əsaslanan siyasət yürüdür. Eyni zamanda, ölkəmiz milli təhlükəsizliyinə və dövlət maraqlarına yönəlmiş istənilən təhdid və ya təxribatlara qarşı qətiyyətli mövqe nümayiş etdirir. Azərbaycan hər zaman beynəlxalq hüququn prinsiplərinə əsaslanan siyasət yürüdür və regionda sabitliyin qorunmasını prioritet hesab edir".
Deputat əlavə edib ki, bəzi dairələr tərəfindən Azərbaycana qarşı informasiya manipulyasiyaları və siyasi təxribat cəhdləri müşahidə olunur. Lakin bu cür cəhdlər ölkəmizin beynəlxalq nüfuzuna və müstəqil siyasətinə təsir göstərə bilmir. Azərbaycan öz milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə edir və regionda sülh, əməkdaşlıq və qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslanan siyasəti davam etdirir. Ölkəmizin siyasi sabitliyi və strateji mövqeyi bu cür təzyiq və təxribatların nəticəsiz qalacağını göstərir.
Millət vəkili vurğulayıb ki, mövcud geosiyasi dəyişikliklər fonunda Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq da yeni mərhələyə qədəm qoyur. Enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat-logistika əlaqələri və iqtisadi tərəfdaşlıq bu münasibətlərin əsas istiqamətlərini təşkil edir. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır və etibarlı enerji tərəfdaşı kimi tanınır. Eyni zamanda, ölkəmiz nəqliyyat və logistika layihələri vasitəsilə Avropa ilə Asiya arasında mühüm bağlantı rolunu oynayır.
"Bugünkü mürəkkəb beynəlxalq şəraitdə Azərbaycanın siyasəti praqmatizm, balans və məsuliyyət prinsiplərinə əsaslanır. Ölkəmiz regionda sabitliyin qorunmasına, qarşıdurmaların azaldılmasına və əməkdaşlıq mühitinin gücləndirilməsinə töhfə verməyə davam edir. Yeni geosiyasi reallıqlar fonunda Azərbaycan öz müstəqil xarici siyasət kursunu davam etdirərək həm regionda, həm də beynəlxalq müstəvidə sabitlik və əməkdaşlıq üçün mühüm platforma rolunu oynayır" ,- deyə o fikrini yekunlaşdırıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре