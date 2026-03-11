ПВО Омана нейтрализовали 2 дрона

На фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке системы противовоздушной обороны Омана нейтрализовали в северной части города Дукм два дрона, предположительно принадлежащих Ирану.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, разрушений и пострадавших нет.

Местные СМИ отмечают, что один из дронов упал в море.

Правительство Омана решительно осудило атаку и заявило, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности страны и её жителей.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.