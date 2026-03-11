https://news.day.az/world/1821460.html Автомобиль въехал в ворота Белого дома Автомобиль врезался в ворота комплекса Белого дома в Вашингтоне. Об этом в соцсети X сообщила корреспондент телеканала CBS Сара Кук со ссылкой на полицию округа Колумбия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По ее словам, в результате произошедшего пострадавших нет. Водителя автомобиля задержали, его допрашивают полицейские.
Кук добавила, что прилегающие к Белому дому улицы частично перекрыты, у президентского комплекса дежурят усиленные наряды правоохранителей.
