Ученые сообщили о резком снижении активности Солнца

Активность Солнца снизилась до минимального уровня за последние 3,5 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, среднемесячное число солнечных пятен, которое измеряется с 1749 года и служит основным индикатором солнечной активности, за первые два месяца 2026 года составило 78,2. Это самый низкий показатель с августа 2022 года, когда значение составляло 74,6.

Специалисты также отметили, что в последующие месяцы были зафиксированы более высокие показатели. Максимальная активность цикла была достигнута в августе 2024 года, когда индекс солнечных пятен составил 216, что стало самым высоким значением за последние 20 лет.

Кроме того, ученые указали, что снижение глобальной активности Солнца происходит быстрее, чем ожидалось. Согласно прогнозам, показатель на февраль должен был составить 114,8, а ниже 80 он мог опуститься лишь к середине 2027 года. На данный момент этот спад рассматривается как случайная флуктуация.

Лаборатория напомнила, что аналогичная ситуация наблюдалась в мае 2025 года, когда цикл резко снизился до уровня 78,5, почти совпадающего с текущими значениями. После этого показатели вернулись к прогнозируемой траектории. Специалисты считают, что ключевым будет текущий месяц: за первые десять дней марта среднее значение составило 82, что близко к уровню февраля.

По словам ученых, наблюдения последних недель подтверждают крайне низкую активность Солнца. Сейчас фиксируется редкость солнечных вспышек, и ощущается дефицит энергии для активных процессов. Однако специалисты подчеркнули, что пока невозможно точно сказать, как долго продлится этот период и когда Солнце вновь увеличит свою активность.